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3 часа назад

Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток

Lenta.ru

Житель Великобритании Би (фамилия неизвестна) показал новую внешность с керамическими накладками на зубы и подвергся критике в сети. Соответствующие видео появились в его TikTok-аккаунте.

Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В опубликованном ролике юзер с никнеймом beeman920 показал свой внешний вид с установленными в Турции винирами, сидя в салоне автомобиля. На размещенных кадрах видно, что улыбка инфлюэнсера имеет неестественно белый цвет, при этом зубы кажутся значительно больше натуральных. «Это моя турецкая улыбка», — иронично заявил британец.

Подписчики не оценили результат стоматологической процедуры блогера, из-за чего он быстро стал объектом шуток в сети.

«Они похожи на дверцы холодильника», «Ваши зубы слишком большие», «Верните Элтону Джону его пианино», — посмеялись они.

Безумный мир,
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