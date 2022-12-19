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1 час назад

Американка побила мировой рекорд по размеру рта

Мира Маркина

Жительница США попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого большого рта. Об этом сообщает NDTV.

Американка побила мировой рекорд по размеру рта
Фото: соцсетисоцсети

Женщина по имени Саманта Расмделл обладает рекордно большим ртом. Она может полностью засунуть в него яблоко, печенье, апельсин, бургер и плитку шоколада. Благодаря своей особенности американка прославилась в социальных сетях.

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По словам женщины, она с детства знала про свою "гигантскую" улыбку, но никогда не комплексовала по этому поводу.

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Однако многие люди раскритиковали решение внести Саманту в Книгу рекордов Гиннесса. По их мнению, с каждым днем рекорды становятся все более абсурдными и бесполезными.

Ранее мужчина дважды отомстил начальнику за увольнение.

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