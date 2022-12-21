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2 часа назад

Женщина купила холодильник с замком, чтобы прятать еду от мужа

Мария Каткова

Женщина рассказала, как купила холодильник с замком для того, чтобы прятать еду от мужа. Своим постом она поделилась на Reddit.

Женщина купила холодильник с замком, чтобы прятать еду от мужа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пользовательница рассказала, что беременна и испытывает тягу к различным закускам. После работы она заезжает в магазин, где покупает все необходимое и заполняет этим холодильник. Однако в последнее время она начала замечать, что еды становится меньше, чем она предполагала, и начала подозревать мужа.

Когда девушка высказала свое недовольство, муж заявил, что она должна покупать больше еды в таком случае. Однако пользовательница с ним не согласилась. Окончательное решение она приняла после того, как муж съел часть ее любимого мороженого.

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Девушка заказала себе отдельный холодильник с замком, и теперь складывает туда все, что покупает себе. Она дополнила, что мужчина не знал о покупке, пока холодильник не привезли. Теперь он не разговаривает с ней из-за того, что она устроила "войну из-за еды".

Ранее сообщалось, что женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство.

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