Нейросеть показала, как выглядят кузькина мать и суп с котом

В одном из телеграмм-каналов с помощью популярной нейросети Midjourney иллюстрируют известные поговорки и фразеологизмы русского языка. Благодаря современным достижениям программирования общественность наконец-то увидела ядрёну вошь, горе луковое и деловую колбасу. Авторы канала предлагают пользователям писать идеи для картинок, а потом делятся получившимся результатом.

Фото: Naukatv Naukatv

Naukatv

Проект Midjourney был создан в феврале 2022 ученым и предпринимателем Дэвидом Хольцом. Нейросеть работает с помощью алгоритмов распознавания речи и создания образов. Проще говоря, она умеет понимать печатный текст и преобразовывать его в картинки.

Naukatv

Здесь любой желающий может на английском языке описать сюжет, затем надо просто подождать результата. То, что получилось, можно откорректировать, увеличить и скачать. Бесплатно один пользователь может сгенерировать лишь несколько десятков картинок, затем предложат купить подписку.

Naukatv

Как работает такая нейросеть? Подобные программы потому и называются хоть и искусственным, но интеллектом, потому что построены на принципе обучения — как человеческое сознание (и бессознательное). Творчество человека не может быть изолировано от культуры и контекста: прежде, чем писать собственные картины, художник много изучает технику рисунка и живописи, историю изобразительного искусства, копирует натуру и работы великих мастеров, наблюдает жизнь. По большей части, собственная уникальная творческая работа человека, если говорить грубо и упрощенно, — это бессознательная (или сознательная) компиляция уже так или иначе виденного с некоторыми изменениями.

Naukatv

По возможностям обрабатывать объемы данных одного типа современные компьютеры превосходят человека. «Насмотренность» ИИ колоссальна — он может использовать и анализировать весь набор данных загруженных в интернет, самообучаясь таким образом. Грубо говоря, программисты научили алгоритмы соотносить слово «бляха» с изображением бляхи, тоже самое — со словом «муха». Затем нейросеть объединяет эти два образа, добавляет немного случайных данных с помощью генератора случайных чисел (все образы в компьютерах записываются в виде огромных сложных формул), чтобы было «интереснее». Последнее и есть момент «творчества».

Naukatv

При этом ИИ хранит в себе не базу данных, на которой обучался, а закономерности, которые понял — это похоже на живой мозг. Безусловно, компьютер пока в среднем уступает человеку в качестве обучения, умению делать выводы и находить закономерности. Например, ребенку достаточно показать одного жирафа, чтобы тот запомнил и стал отличать всех жирафов. Нейросети, чтобы понять то же самое, нужно увидеть тысячи жирафов. Еще алгоритмы, в отличие от мозга человека, пока очень «узкоспециализированы» и несамостоятельны. Но ученые и инженеры продолжают работать над усовершенствованием машин.