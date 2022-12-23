Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
4 часа назад

Супруги встретят Рождество голыми среди одетых гостей

Lenta.ru

Пара нудистов из Великобритании, Хелен Берриман и ее муж Саймон, собираются встретить Рождество без одежды среди одетых гостей. Об этом сообщает The Sun.

Супруги встретят Рождество голыми среди одетых гостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2015 году будущие супруги разговорились в соцсети, и Саймон рассказал Хелен о своем интересе к нудизму. «Он признался, что предпочитает ходить без одежды. Я сказала, что не против, но он должен носить одежду, когда ходит по дому, и я не хочу в этом участвовать», — вспоминает женщина. Однако позже Саймон начал игнорировать просьбы Хелен и раздевался догола даже на виду у соседей.

Женщина переживала, что образ жизни супруга негативно скажется на ее 15-летней дочери, однако та заявила, что не испытывает дискомфорт. Спустя некоторое время Хелен вместе с Саймоном отправилась на мероприятие, посвященное живописи. Все художники были голыми, и женщина тоже решила обнажиться. По ее словам, без одежды она почувствовала себя раскрепощеннее и захотела стать нудисткой.

После этого Хелен уволилась с должности менеджера и начала писать статьи для нудистского журнала. Сейчас она, как и муж, постоянно ходит по дому голой. «Мои дочь и мама полностью принимают наш образ жизни и уже не удивляются, когда мы встречаем их во всей красе», — утверждает женщина.

Пара с нетерпением ждет Рождества, которое будут праздновать в кругу близких людей. Хелен и Саймон будут голыми, за исключением праздничных головных уборов. «Я поняла, что потратила 20 лет своей жизни впустую, беспокоясь о том, как, по мнению людей, мне следует одеваться», — говорит Хелен.

Ранее сообщалось, что любящий обнажаться мужчина из Великобритании разместил необычное объявление с просьбой о сдаче во временную аренду садов частных домов для того, чтобы он гулял по ним голым. До того как мужчина начал раздеваться публично, голым его в течение примерно 50 лет видела только жена по имени Рона.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители