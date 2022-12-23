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1 час назад

Медведь, выгнанный с курорта за воровство, вернулся за кексом

Мира Маркина

Не так давно стало известно о необычном случае – дикий медведь украл печенье, из-за чего был выгнан с территории итальянского горнолыжного курорта Роккаразо, расположенного в регионе Абруццо. Однако животное не смирилось со своей участью и изгнанием – мишка решил вернуться, только теперь уже за рождественским кексом.

Медведь, выгнанный с курорта за воровство, вернулся за кексом
Фото: PxherePxhere

Еще с декабря 2021 года медведя периодически увозят с курорта, на котором он появляется, чтобы полакомиться чем-либо. В первый раз его закрыли в вольере, но после выпустили на свободу. Затем он вернулся снова.

Жители городка даже не удивились, когда после долгого перерыва, медведь снова наведался к ним в гости.

Женщина обнаружила берлогу медведя во дворе своего дома

«Он вышел из леса за рестораном, возможно, его привлек запах панеттоне, который готовили в нашей кулинарной школе», — поделилась шеф-повар местного ресторана.

По словам местных, зверя не смущали ни люди, ни громкие звуки. Он неспешно гулял около заведения и наслаждался ароматами выпечки.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как медведь украл упаковку попкорна и попал на видео.

Безумный мир,
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