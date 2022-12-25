Девушка боялась мишуры 20 лет и наконец вылечилась

26-летняя Ханна Слейтер из Лондона долгое время не отмечала Рождество из-за своей необычной фобии – девушка с самого детства ужасно боялась мишуры, сообщает The Mirror.

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Виной тому послужила ситуация, произошедшая с ней в детстве. По словам Ханны, как-то во время игры ее братья решила обмотать девочку мишурой. Когда новогоднее украшение касалось уже ее лица и головы, Ханне стало очень страшно, ее одолела настоящая паника, но девочка не хотела прерывать игру и закричала лишь когда братья ее полностью обмотали. После такого стресса девушку стошнило.

С тех пор в течение 20 лет Слейтер не могла видеть это шуршащие украшение и даже не отмечала Рождество. При виде мишуры ее каждый раз начинало тошнить.

Теперь же Ханна решила раз и навсегда покончить с этим страхом и обратилась к психотерапевту. Всего лишь пара сессий у врача помогли ей справиться с фобией.