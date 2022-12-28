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3 часа назад

Якутский скульптор вылепил из навоза символ 2023 года

ГлагоL

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов, прославившийся на всю Россию своими изваяниями из навоза, подготовился к Новому году, вылепив огромного зайца.

Якутский скульптор вылепил из навоза символ 2023 года
Фото: ГлагоLГлагоL

Символ года по восточному календарю получился около двух метров в высоту. В этот раз Боппосов механизировал скульптуру из навоза — огромный заяц может стучать лапками по барабану, передаёт «КП Якутия».

Боппосов вместе со своим братом создаёт символы года из навоза уже десять лет. С каждым годом его скульптуры становятся сложнее и больше.

Как сообщал «ГлагоL», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь. По его словам, температура воздуха может оказаться плюсовой. При этом возможны осадки, пока прогнозируются небольшие.

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