Якутский скульптор вылепил из навоза символ 2023 года

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов, прославившийся на всю Россию своими изваяниями из навоза, подготовился к Новому году, вылепив огромного зайца.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Символ года по восточному календарю получился около двух метров в высоту. В этот раз Боппосов механизировал скульптуру из навоза — огромный заяц может стучать лапками по барабану, передаёт «КП Якутия».

Боппосов вместе со своим братом создаёт символы года из навоза уже десять лет. С каждым годом его скульптуры становятся сложнее и больше.

Как сообщал «ГлагоL», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь. По его словам, температура воздуха может оказаться плюсовой. При этом возможны осадки, пока прогнозируются небольшие.