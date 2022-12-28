В Испании жители деревни с целью ее спасения обнажились для новогоднего календаря

В Испании деревушка Пенья-Сафра-де-Абахо, где проживает только шестнадцать человек, удивила необычным способом заработать денег для своего существования. Испанцы небольшого поселения приняли участие в новогодней фотоссесии, более того снимались они обнаженными. Данные фотографии использовались при создании новогоднего календаря. Испанцы считают, что деньги от продажи данных календарей они используют на возрождение деревни.

Фото: FBM FBM

Люсия Николас, которая стала главой сообщества жителей данного поселения, поделилась с Guardian, какие услышала комментарии к ее идеи. “Вы что с ума сошли?”, – обращались все к Люсии. Однако она отметила, что увидела в таком шаге “способ заявить о себе”.

Желающих сняться обнаженными оказалось довольно много, поэтому фотоссесия заняла целых три дня. В итоге удалось создать календарь на будущий год любопытного содержания: местных жителей запечатлели на фоне пейзажей, и даже есть традиционные элементы, которые издавна определяли деревню, что расположена в регионе Мурсия.

Звездой календаря, например, стал столетний житель поселения. Он украсил страницу декабря и запечатлен без рубашки с улыбкой на лице, а в руках у него бурдюк с вином. По словам Люсии, он первым откликнулся на предложение.