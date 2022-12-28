В Испании жители деревни с целью ее спасения обнажились для новогоднего календаря

В Испании деревушка Пенья-Сафра-де-Абахо, где проживает только шестнадцать человек, удивила необычным способом заработать денег для своего существования. Испанцы небольшого поселения приняли участие в новогодней фотоссесии, более того снимались они обнаженными. Данные фотографии использовались при создании новогоднего календаря. Испанцы считают, что деньги от продажи данных календарей они используют на возрождение деревни.
Люсия Николас, которая стала главой сообщества жителей данного поселения, поделилась с Guardian, какие услышала комментарии к ее идеи. “Вы что с ума сошли?”, – обращались все к Люсии. Однако она отметила, что увидела в таком шаге “способ заявить о себе”.
Желающих сняться обнаженными оказалось довольно много, поэтому фотоссесия заняла целых три дня. В итоге удалось создать календарь на будущий год любопытного содержания: местных жителей запечатлели на фоне пейзажей, и даже есть традиционные элементы, которые издавна определяли деревню, что расположена в регионе Мурсия.
Звездой календаря, например, стал столетний житель поселения. Он украсил страницу декабря и запечатлен без рубашки с улыбкой на лице, а в руках у него бурдюк с вином. По словам Люсии, он первым откликнулся на предложение.
Календарь обрел популярность, и уже в октябре его стали заказывать люди со всей Испании и не только.