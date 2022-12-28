Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Нейросеть показала, как бы граждане СССР пользовались TikTok

Газета.Ru

Автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun» с помощью нейросети показал, как бы выглядели пользователи TikTok, если бы соцсеть существовала во времена СССР.

Нейросеть показала, как бы граждане СССР пользовались TikTok
Фото: Газета.руГазета.ру

«Тогда были очень популярны обзоры на румынскую стенку и стримы с зарницы», — шуточно сопроводил изображения энтузиаст.

На сгенерированных изображениях показаны девушки в нарядах, популярных в разный период СССР. Они держат в руках смартфоны, вероятно, советского производства и, судя по всему, ведут прямые трансляции или листают ленту в TikTok.

Однако нейросеть допустила несколько ошибок при создании изображений. Так, на одном из снимков на груди девушки можно заметить шестиконечную красную звезду вместо пятиконечной, символизирующую окончательное торжество коммунизма на пяти обитаемых континентах мира.

Также при создании моделей девушек допущены ошибки — у них можно заметить 6 пальцев, странные пропорции рук и глаза, направленные в разные стороны.

Безумный мир,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители