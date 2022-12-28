Нейросеть показала, как бы граждане СССР пользовались TikTok

Автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun» с помощью нейросети показал, как бы выглядели пользователи TikTok, если бы соцсеть существовала во времена СССР.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Тогда были очень популярны обзоры на румынскую стенку и стримы с зарницы», — шуточно сопроводил изображения энтузиаст.

На сгенерированных изображениях показаны девушки в нарядах, популярных в разный период СССР. Они держат в руках смартфоны, вероятно, советского производства и, судя по всему, ведут прямые трансляции или листают ленту в TikTok.

Однако нейросеть допустила несколько ошибок при создании изображений. Так, на одном из снимков на груди девушки можно заметить шестиконечную красную звезду вместо пятиконечной, символизирующую окончательное торжество коммунизма на пяти обитаемых континентах мира.