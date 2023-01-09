Американский продюсер ограбил банк, чтобы снять фильм мечты

При этом за несколько дней до ограбления деятель кино вышел из тюрьмы, где сидел за другие преступления.
Американский продюсер Нако Браун в своей стране знаменит не фильмами, а своими преступлениями.
Несколько лет назад он пытался ограбить один за другим три банка, чтобы раздобыть денег на съемки «фильма мечты».
Тогда его поймали и посадили в тюрьму, которая, однако, его не исправила. Да и мечта никуда не делась.
Едва выйдя на свободу, Браун начал искать средства на производство картины. И уже даже начал снимать.
Но средства закончились, и раздобыть их он решил привычным способом. Одев маску и написав записку с угрозой, продюсер ворвался в банк во Флориде и потребовал деньги.
Раздобыв около пяти тысяч долларов, Браун отправился домой готовиться к продолжению съемок. Там спустя час его и задержала полиция.
О чем должен был рассказать «фильм мечты», так и осталось за кадром. Но точно известно, что теперь 53-летнему горе-продюсеру грозит двадцать лет тюрьмы.