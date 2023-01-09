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1 час назад

Американский продюсер ограбил банк, чтобы снять фильм своей мечты

Inc-News

При этом за несколько дней до ограбления деятель кино вышел из тюрьмы, где сидел за другие преступления.

Американский продюсер ограбил банк, чтобы снять фильм мечты
Фото: Inc-NewsInc-News

Американский продюсер Нако Браун в своей стране знаменит не фильмами, а своими преступлениями.

Несколько лет назад он пытался ограбить один за другим три банка, чтобы раздобыть денег на съемки «фильма мечты».

Тогда его поймали и посадили в тюрьму, которая, однако, его не исправила. Да и мечта никуда не делась.

Едва выйдя на свободу, Браун начал искать средства на производство картины. И уже даже начал снимать.

Но средства закончились, и раздобыть их он решил привычным способом. Одев маску и написав записку с угрозой, продюсер ворвался в банк во Флориде и потребовал деньги.

Раздобыв около пяти тысяч долларов, Браун отправился домой готовиться к продолжению съемок. Там спустя час его и задержала полиция.

О чем должен был рассказать «фильм мечты», так и осталось за кадром. Но точно известно, что теперь 53-летнему горе-продюсеру грозит двадцать лет тюрьмы.

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