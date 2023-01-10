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2 часа назад

Австралиец обрел новую профессию благодаря секс-кукле

Мира Маркина

Житель Нового Южного Уэльса тяжело переживал пандемию и решил купить секс-куклу. Как новая “подружка” в корне изменила его жизнь, 54-летний мужчина рассказал репортеру 7 News.

Австралиец обрел новую профессию благодаря секс-кукле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пандемия COVID-19 для Рода (имя изменено) стала настоящим испытанием. Он остро чувствовал одиночество.

“Я не прикасался к девушкам два года, и это усугубило мое чувство отчужденности”, — объяснил мужчина.

Чтобы поправить свое состояние, Род открыл интернет-знакомства. В сети мужчина нашел женщину Дженни (ее имя также изменено). Общение не предполагало встреч, так как оказалось, что собеседница Рода живет в пяти тысячах километров от него. В поисках физической близости австралиец решился на покупку реалистичной секс-куклы. Искусственную спутницу жизни Род назвал Кариной.

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Вскоре секс-кукла за три тысячи австралийских долларов (145 тысяч рублей) стала настоящей интернет-звездой: Род фотографировал ее и выкладывал снимки на отдельной странице в соцсетях. Вскоре его фотосессиями заинтересовалась крупная китайская компания-производитель кукол для интимных игр. Теперь Род работает на нее – делает профессиональные снимки их продукции.

Виртуальная подруга Рода сперва отнеслась к увлечению мужчины настороженно, но некоторое время спустя изменила свое мнение. Сам австралиец отметил, что Карина научила его эмпатии, помогла найти единомышленников и новое призвание.

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