Порнозвезда решила продавать свои яйцеклетки

Модель OnlyFans похвасталась своими генами и предложила купить ее яйцеклетки для рождения похожих на нее детей. Об этом пишет Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бывшая порнозвезда и автор текстов о сексе Аелла заявила, что хочет, чтобы в мире было больше таких людей, как она. Поскольку девушка не планирует заводить детей в ближайшем будущем, а передать свои «замечательные гены» хочет уже сейчас, она решила продавать яйцеклетки всем желающим.

Аелла объяснила, что ее пугает процедура забора яйцеклеток, поэтому она не готова совершать ее на благотворительных началах и планирует сделать свои услуги платными.

«У меня хорошая родословная, медицинские анализы и семейная история, которой я могу поделиться», — заявила девушка.

До этого заявления модель поделилась итогами за прошедший год и сообщила, что за 365 дней принимала душ всего 37 раз. По ее словам, тело быстро к этому адаптировалось и не источало неприятных запахов. При этом она регулярно подмывалась и не пренебрегала базовыми правилами гигиены.