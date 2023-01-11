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3 часа назад

Порнозвезда решила продавать свои яйцеклетки ради рождения похожих на нее детей

Lenta.ru

Модель OnlyFans похвасталась своими генами и предложила купить ее яйцеклетки для рождения похожих на нее детей. Об этом пишет Daily Star.

Порнозвезда решила продавать свои яйцеклетки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бывшая порнозвезда и автор текстов о сексе Аелла заявила, что хочет, чтобы в мире было больше таких людей, как она. Поскольку девушка не планирует заводить детей в ближайшем будущем, а передать свои «замечательные гены» хочет уже сейчас, она решила продавать яйцеклетки всем желающим.

Аелла объяснила, что ее пугает процедура забора яйцеклеток, поэтому она не готова совершать ее на благотворительных началах и планирует сделать свои услуги платными.

«У меня хорошая родословная, медицинские анализы и семейная история, которой я могу поделиться», — заявила девушка.

До этого заявления модель поделилась итогами за прошедший год и сообщила, что за 365 дней принимала душ всего 37 раз. По ее словам, тело быстро к этому адаптировалось и не источало неприятных запахов. При этом она регулярно подмывалась и не пренебрегала базовыми правилами гигиены.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии уволилась с работы в стриптиз-клубе ради поступления в университет, а затем бросила учебу и начала зарабатывать на продаже своих интимных фото и видео. Ее контент стал настолько успешным среди подписчиков, что на нее обратило внимание агентство и предложило ей сотрудничество.

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