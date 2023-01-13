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2 часа назад

Мужчина встретил двойника с таким же именем, внешностью и работой

Lenta.ru

В США баскетболист узнал о существовании своего двойника с таким же именем, внешностью и работой, встретился с ним и предложил сдать ДНК-тест. Историю почти идентичных незнакомцев публикует The Sun.

Мужчина встретил абсолютного двойника: кем он был
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2015 году Брэйди Фейгл перенес операцию на локте. Спустя полгода после процедуры сотрудники клиники позвонили тренеру мужчины и спросили, когда тот приедет на операцию. Тренер удивился и ответил, что баскетболист уже прооперирован и проходит реабилитацию.

Так выяснилось, что у Фейгла есть полный тезка, который тоже играет в баскетбол и получил схожую травму. Спортсмен должен был оперироваться у того же врача, что и Фейгл. Мужчины выглядят практически одинаково: оба рыжие, ростом 193 сантиметра, оба баскетболисты и носят очки. Основное различие было в возрасте: один Фейгл был старше другого на пять лет.

Пораженные своим сходством баскетболисты решили сдать ДНК-тест, чтобы проверить, не родственники ли они. К удивлению обоих, никаких кровных связей между ними обнаружено не было. Тем не менее, как говорит старший Фейгл, в каком-то смысле они навсегда останутся братьями.

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