Мужчина встретил абсолютного двойника: кем он был

В США баскетболист узнал о существовании своего двойника с таким же именем, внешностью и работой, встретился с ним и предложил сдать ДНК-тест. Историю почти идентичных незнакомцев публикует The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2015 году Брэйди Фейгл перенес операцию на локте. Спустя полгода после процедуры сотрудники клиники позвонили тренеру мужчины и спросили, когда тот приедет на операцию. Тренер удивился и ответил, что баскетболист уже прооперирован и проходит реабилитацию.

Так выяснилось, что у Фейгла есть полный тезка, который тоже играет в баскетбол и получил схожую травму. Спортсмен должен был оперироваться у того же врача, что и Фейгл. Мужчины выглядят практически одинаково: оба рыжие, ростом 193 сантиметра, оба баскетболисты и носят очки. Основное различие было в возрасте: один Фейгл был старше другого на пять лет.