Танцовщицы устроили флешмоб в крематории по воле умершей

В Британии танцовщицы устроили траурный флешмоб во время прощальной церемонии в крематории. Об этом пишет The Washington Post.
В феврале 2022 года 65-летней англичанке Сэнди Вуд диагностировали онкологию. Узнав, что болезнь неизлечима, женщина решила, что ее похороны не должны быть унылыми и мрачными.
В качестве предсмертного желания британка попросила, чтобы ее тело привезли с опозданием, поскольку при жизни она никогда не приходила вовремя. Также женщина захотела, чтобы гроб был выкрашен в фиолетовый цвет и украшен надписью «Выходим в свет с шиком».
В ноябре англичанка скончалась, и ее друзья постарались исполнить все ее просьбы. Во время траурной церемонии четыре девушки неожиданно встали со скамей и «сорвали похороны» танцами под песню Queen «Another One Bites the Dust».
«Она не была скучным человеком. Она хотела, чтобы ее похороны отражали ее саму», — рассказала подруга Вуд.