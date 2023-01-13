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3 часа назад

Танцовщицы исполнили предсмертное желание британки и устроили флешмоб в крематории

Газета.Ru

В Британии танцовщицы устроили траурный флешмоб во время прощальной церемонии в крематории. Об этом пишет The Washington Post.

Танцовщицы устроили флешмоб в крематории по воле умершей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В феврале 2022 года 65-летней англичанке Сэнди Вуд диагностировали онкологию. Узнав, что болезнь неизлечима, женщина решила, что ее похороны не должны быть унылыми и мрачными.

В качестве предсмертного желания британка попросила, чтобы ее тело привезли с опозданием, поскольку при жизни она никогда не приходила вовремя. Также женщина захотела, чтобы гроб был выкрашен в фиолетовый цвет и украшен надписью «Выходим в свет с шиком».

В ноябре англичанка скончалась, и ее друзья постарались исполнить все ее просьбы. Во время траурной церемонии четыре девушки неожиданно встали со скамей и «сорвали похороны» танцами под песню Queen «Another One Bites the Dust».

«Она не была скучным человеком. Она хотела, чтобы ее похороны отражали ее саму», — рассказала подруга Вуд.

Безумный мир,
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