Биолог объяснил, что опасно для пьяных птиц в городе

Если пьяная птица в городе лежит на земле, она может замерзнуть, стать добычей животных или погибнуть из-за невнимательности людей. Об этом "Мосленте" рассказал кандидат биологических наук Андрей Резанов.

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"Упав пьяной на землю, птица может замерзнуть, стать добычей кошки, собаки, или кто-то может ее раздавить, не заметив", — объяснил эксперт.

Он порекомендовал россиянам забирать домой пьяных птиц, если они еще теплые. По словам специалиста, через час-два они приходят в себя и готовы возвращаться на волю.

Андрей Резанов отметил, что алкогольное опьянение возникает у птиц, когда они съедают ягоды, которые перебродили из-за разницы температур.