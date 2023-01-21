Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Биолог Резанов объяснил, что опасно для пьяных городских птиц

Мира Маркина

Если пьяная птица в городе лежит на земле, она может замерзнуть, стать добычей животных или погибнуть из-за невнимательности людей. Об этом "Мосленте" рассказал кандидат биологических наук Андрей Резанов.

Биолог объяснил, что опасно для пьяных птиц в городе
Фото: PxherePxhere

"Упав пьяной на землю, птица может замерзнуть, стать добычей кошки, собаки, или кто-то может ее раздавить, не заметив", — объяснил эксперт.

Он порекомендовал россиянам забирать домой пьяных птиц, если они еще теплые. По словам специалиста, через час-два они приходят в себя и готовы возвращаться на волю.

Андрей Резанов отметил, что алкогольное опьянение возникает у птиц, когда они съедают ягоды, которые перебродили из-за разницы температур.

5 фактов дня: какие птицы летают задом наперед и кто изобрел секс

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем нельзя кормить птиц зимой.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители