Енот напугал чиновников на заседании городского совета

В мэрию мексиканского города Акапулько пробрался енот, который напугал чиновников. Он упал с потолка, провалившись в помещение через потолочную панель, пишет Daily Mail.
На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как енот бегает вокруг стола. В это время одни чиновники забираются на стулья от испуга, а другие смеются. На кадрах также видно, что на краю потолочной панели сидит второй енот. Когда провалившийся в помещение зверек выбежал во входную дверь, заседание продолжилось.
По данным Daily Mail, инцидент произошел, когда городской совет обсуждал бюджет на январь и февраль. Мэрия Акапулько расположена внутри парка Папагайо, рядом с которым много енотов. Как дикое животное пробралось в здание, неизвестно.
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