Енот напугал чиновников на заседании городского совета

В мэрию мексиканского города Акапулько пробрался енот, который напугал чиновников. Он упал с потолка, провалившись в помещение через потолочную панель, пишет Daily Mail .

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как енот бегает вокруг стола. В это время одни чиновники забираются на стулья от испуга, а другие смеются. На кадрах также видно, что на краю потолочной панели сидит второй енот. Когда провалившийся в помещение зверек выбежал во входную дверь, заседание продолжилось.