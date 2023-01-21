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1 час назад

Енот напугал чиновников на заседании городского совета

Мира Маркина

В мэрию мексиканского города Акапулько пробрался енот, который напугал чиновников. Он упал с потолка, провалившись в помещение через потолочную панель, пишет Daily Mail.

Енот напугал чиновников на заседании городского совета
Фото: PxherePxhere

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как енот бегает вокруг стола. В это время одни чиновники забираются на стулья от испуга, а другие смеются. На кадрах также видно, что на краю потолочной панели сидит второй енот. Когда провалившийся в помещение зверек выбежал во входную дверь, заседание продолжилось.

По данным Daily Mail, инцидент произошел, когда городской совет обсуждал бюджет на январь и февраль. Мэрия Акапулько расположена внутри парка Папагайо, рядом с которым много енотов. Как дикое животное пробралось в здание, неизвестно.

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