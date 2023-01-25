Переживший приступ священник рассказал о путешествии в ад

Американский священник Джеральд Джонсон утверждает, что во время сердечного приступа пережил околосмертный опыт и совершил жуткое путешествие в ад. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сердечный приступ случился у Джонсона в феврале 2016 года. Он считает, что в тот момент его дух покинул тело и спустился в ад, попав туда через самый центр Земли. По словам священника, там он увидел вещи, которые не поддаются описанию.

Джонсон рассказал о человеке, который ходил на четвереньках, как собака, и был обожжен с головы до ног:

«Его глаза были выпучены и, что еще хуже, на его шее были цепи. Он был похож на адскую гончую. Цепи держал демон».

Джонсон также услышал там веселую и жизнерадостную музыку: в частности, Umbrella американской поп-исполнительницы Рианны и Don't Worry, Be Happy джазового певца Бобби Макферрина. В аду этими песнями мучили людей.