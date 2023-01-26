Воры похитили с фермы овцу-мутанта

Воры похитили с фермы вблизи британского города Ротбери, графство Нортумберленд, овцу-мутанта, которая родилась с одним глазом и искривленным ртом. Об этом сообщает Daily Star.

60-летняя владелица животного Мишель Поутон рассказала, что девятимесячную овцу по кличке Сказзи, которую поклонники в соцсетях признали самой уродливой овцой Британии, могли украсть из-за ее необычной внешности. У животного с рождения только один глаз, а ее челюсть искривлена, из-за чего морда овцы выглядит как скошенная набок гримаса.

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В последний раз Сказзи видели 6 января играющей в поле недалеко от фермы владельцев. До сих пор овца не отходила от дома дальше, чем на 200 метров.

По словам Поутон, Сказзи родилась в помете из четырех ягнят, но трое остальных животных были самыми обычными.

«Я сразу же полюбила ее и взяла к себе в качестве домашнего животного. Она никогда не хотела быть с другими овцами и просто ходила за мной по ферме», — рассказала женщина.

Она предположила, что кто-то пожалел овцу и взял себе, не зная, что она была чьей-то любимицей.

«Либо это так, либо кто-то украл ее из-за ее внешности и решил, что из нее получится забавное домашнее животное. Она может быть известна как самая уродливая овца Британии, но мы очень хотим ее вернуть», — сказала британка.

Она отметила, что из-за деформации животное не может есть много корма, поэтому овца не выросла до крупного размера.

В попытке найти Сказзи Поутон опросила мусорщиков и людей, которые забирают с ферм мертвых животных. Она осмотрела живые изгороди и окрестные поля, но нигде не обнаружила свою любимицу. Женщина даже обратилась в полицию, и сержант сказал ей, что за 22 года работы никогда не расследовал подобных дел.

Британка обратилась в благотворительную организацию, где ей пообещали назначить вознаграждение за информацию, которая поможет вернуть овцу.