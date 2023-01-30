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1 час назад

Местные жители Мексики избили палкой туриста, который залез на пирамиду Майя

Мария Иглина

В Мексике местные жители напали на туриста с палкой после того, как он залез на священную пирамиду Майя. Об этом сообщает LADBible.

Известно, что мужчина забрался на храм Кулькана. С 2008 года налагаются штрафы на тех, кто поднимается на эту пирамиду, поскольку это доисторическое сооружение. Сумма за подобное нарушение составлять пять тысяч долларов, согласно статье 55 Федерального закона Мексики.

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Когда же турист спустился, его ждали местные жители, один из которых ударил путешественника палкой по голове. При этом не сообщается, пришлось ли туристу заплатить штраф.

Один из комментаторов написал, что в 2017 году он сам поднимался на эту пирамиду с тысячей других туристов. Другие также отметили, что они не только залазили на пирамиды, но и ходили внутри.

Ранее прожившая 106 лет американка дала единственный совет.

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