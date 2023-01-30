В Мексике местные жители напали на туриста с палкой после того, как он залез на священную пирамиду Майя. Об этом сообщает LADBible.

Известно, что мужчина забрался на храм Кулькана. С 2008 года налагаются штрафы на тех, кто поднимается на эту пирамиду, поскольку это доисторическое сооружение. Сумма за подобное нарушение составлять пять тысяч долларов, согласно статье 55 Федерального закона Мексики.

Когда же турист спустился, его ждали местные жители, один из которых ударил путешественника палкой по голове. При этом не сообщается, пришлось ли туристу заплатить штраф.

Один из комментаторов написал, что в 2017 году он сам поднимался на эту пирамиду с тысячей других туристов. Другие также отметили, что они не только залазили на пирамиды, но и ходили внутри.