Озвучена еще одна гипотеза появления Лох-несского чудовища

Специалист по статистике Флой Фоксон заявил, что Лох-несское чудовище не может быть огромным угрем. Ученый вступил в спор со сторонниками гипотезы.

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«Автор «гипотезы угря» профессор Нейл Геммель из университета Отаго в Новой Зеландии. Вместе с коллегами в ходе продолжительной экспедиции в 2018-2019 годах он собрал и проанализировал несколько сотен образцов так называемой ДНК из окружающей среды», – пишет «Комсомольская правда».

Считается, что Лох-несское чудовище – это доживший до современности плезиозавр – доисторический ящер. Сравнение ДНК из озера и ДНК из баз генетических данных доказало, что никакой связи между ними нет.

Поэтому Геммель предположил, что люди видят в озере гигантских угрей длиной несколько метров. Однако Фоксон уверен, что вероятность увидеть в озере хотя бы метрового угря равна 1 к 50 000.