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1 час назад

Признанная мертвой женщина «воскресла» в похоронном бюро

Lenta.ruиещё 1

Сотрудники похоронного бюро на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США, обнаружили, что доставленная к ним женщина на самом деле жива. Об этом сообщает New York Post.

Признанная мертвой женщина «воскресла» в похоронном бюро
Фото: Lenta.ruLenta.ru

4 февраля 82-летнюю женщину признали умершей в реабилитационном центре. Когда ее привезли в морг, оказалось, что она «воскресла» и снова начала дышать. После того, как сотрудники похоронного бюро обнаружили, что американка жива, ее госпитализировали. О ее состоянии на данный момент не сообщается.

Неизвестно, была ли женщина признана мертвой по ошибке, или речь идет о проявлении заболевания, которое привело к таким последствиям. О произошедшем сообщили в прокуратуру штата Нью-Йорк.

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