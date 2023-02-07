Признанная мертвой женщина «воскресла» в похоронном бюро

Сотрудники похоронного бюро на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк , США , обнаружили, что доставленная к ним женщина на самом деле жива. Об этом сообщает New York Post.

4 февраля 82-летнюю женщину признали умершей в реабилитационном центре. Когда ее привезли в морг, оказалось, что она «воскресла» и снова начала дышать. После того, как сотрудники похоронного бюро обнаружили, что американка жива, ее госпитализировали. О ее состоянии на данный момент не сообщается.