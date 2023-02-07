Брат Лизы Мари Пресли рассказал, как его чуть не съел верблюд

Бедная вдова короля рок-н-ролла Присцилла Пресли чуть было не лишилась за неделю двоих своих детей. Во всяком случае, такой версии придерживается сводный брат Лизы, единственной дочери Элвиса, Навароне Гарибальди Гарсия.

Фото: Российская газета Российская газета

По словам мужчины, он заглянул в глаза смерти в прошлом месяце, и это были глаза голодного и разъяренного верблюда.

Как сообщил СМИ Гарсия, инцидент произошел, когда он с матерью посетил приют для животных в пригороде Лос-Анджелеса, где кормил с ладони 2000-футового (более 900 кг) верблюда. А когда вся еда с ладони Навароне была прибрана, животное начало кусать недоумевающего кормильца.

Утверждается, что верблюд сначала укусил Гарсию за руку, потом бросило его оземь и вцепилось в голову несчастного. Служители некоторое время тщетно пытались спасти парня из пасти обезумевшего существа, пока мать жертвы, холодея, наблюдала за чудовищностью простирающейся перед ней сцены.

К счастью, как утверждается, зверя смогла спугнуть собака - верблюд испугался пса и трусливо выплюнул добычу.

Навароне был доставлен, "весь окровавленный", в отделение неотложной помощи в Лос-Анджелесе, где ему установили на голову 34 скобы, передает TMZ.

Навароне Гарибальди родился в 1987-м от союза вдовы с бразильским сценаристом и программистом Марко Гарсией.