Американка с полуметровыми ногтями раскрыла расходы на маникюр

Жительница Нью-Йорка ЛаРю Драммонд отрастила ногти длинной 56 сантиметров. Женщина рассказала, какие колоссальные суммы тратит на маникюр, сообщает The Sun.
За 40 лет ногти ЛаРю Драммонд выросли до 56 сантиметров. И хотя женщина работает обычной няней, на уход за ними ей приходится тратить около 12 тысяч долларов (874 тысячи рублей).
ЛаРю Драммонд призналась, что ее чаще всего осуждают за внешний вид рук. По мнению женщины, ее экстравагантный маникюр не мешает исполнять свои рабочие обязанности.
«Я такая, какая я есть, и мне не стыдно. Вот если бы я сломала ноготь, который нельзя починить, я бы почувствовала себя по-настоящему несчастной», — заявила Драммонд.
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