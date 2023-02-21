Мужчина нарисовал картину аномально длинным языком: видео

Мужчина, который является обладателем аномально длинного языка и был за это внесен в Книгу рекордов Гиннесса, нарисовал с помощью него картину на утреннем телешоу This Morning в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Госслужащий по имени Ник Стоуберл рассказал, что с помощью своего языка длиной 10 сантиметров он может печатать электронные письма, рисовать портреты и касаться труднодоступных мест, например, локтя.

Свои умения он продемонстрировал на британском утреннем шоу. Там Стоуберл попытался нарисовать языком портреты телеведущих Холли Уиллоуби и Питера Шофилда.

"Я оборачиваю язык пищевой пленкой, макаю в акриловую краску и наношу ее на холст. Мой язык достаточно длинный, так почему бы не использовать его для самовыражения?" — поделился мужчина.

Также известно, что Нил продает свои картины, написанные языком, стоимость которых обычно составляет около 200 долларов (15 тысяч рублей).