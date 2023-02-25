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3 часа назад

Женщина врезалась в закусочную, где ей забыли выдать заказанное печенье

Мира Маркина

Жительница американского города Огаста в штате Джорджия намеренно врезалась на автомобиле в двери закусочной Popeyes, потому что заказала печенье, но не получила его от сотрудников. Об этом сообщает издание Fox News.

Женщина врезалась в закусочную, где ей не выдали печенье
Фото: PxherePxhere

По словам сотрудников закусочной, 50-летняя Белинда Миллер протаранила входную дверь на внедорожнике из-за того, что не получила печенья, которое заказала. Менеджер Popeyes утверждает, что работники исправили свою ошибку и отдали женщине десерт до происшествия. По его словам, Миллер угрожала тем, что протаранит закусочную, еще до случившегося — по телефону.

В полицейском отчете указано, что из-за поступка Миллер некоторые посетители закусочной пострадали, а 18-летний сотрудник Popeyes чуть не попал под колеса. Женщина при этом продолжала давить на газ, пока внедорожник не застрял в обломках в помещении.

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После происшествия Миллер уехала домой, и там ее арестовали. Ей предъявили обвинение в намеренной порче имущества и нападении при отягчающих обстоятельствах. Женщине назначили четыре тысячи долларов (304 тысячи рублей) залога.

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