Индианка умерла во время свадьбы, и ее заменили на младшую сестру

Отец индианки, которая умерла во время свадьбы, предложил жениху заменить возлюбленную на ее младшую сестру. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на индийский Hindi Latest.
Согласно данным источников, невеста потеряла сознание на церемонии бракосочетания, и у нее случился сердечный приступ. Ее отец, поняв, что произошло, предложил жениху создать семью с младшей сестрой умершей.
Невеста еще у алтаря пожаловалась, что у нее кружится голова, и внезапно упала в обморок. Когда девушка не приходила в сознание, ее доставили ко врачам. В больнице стало ясно, что случилась скоропостижная смерть из-за остановки сердца.
Когда отец умершей предложил жениху взять в жены сестру невесты, тот не отказался. Тело мертвой невесты оставили в морге больницы до окончания празднований.
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