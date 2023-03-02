Жительница Воронежа обнаружила в покупном холодце зубы

Жительница Воронежа купила холодец и обнаружила в нем зубы. Об этом сообщают Вести Воронеж. Россиянка рассказала, что приобрела продукт в магазине одной из популярных сетей продовольственных магазинов на Кольцовской улице. Судя по фотографии, которую предоставила женщина, холодец произведен на Бобровском мясокомбинате. Кому принадлежат найденные россиянкой зубы, пока неизвестно. Содержимое контейнера женщина выбросила. В ближайшее время она планирует обратиться в Роспотребнадзор. Ранее стало известно, что в Новосибирске ребенок едва не подавился острым куском пластиковой упаковки, которая оказалась в купленном в кондитерской торте.