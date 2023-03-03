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38 минут назад

Женщина купила рыбу на ужин, но нашла ей дом и хозяев

Мира Маркина

Жительница английского города Челтнем Синди Лао приобрела у местного торговца охлажденного золотого карася, однако есть его на ужин не стала. Об этом рассказывает издание Daily Star.

Женщина купила рыбу на ужин, но нашла ей дом и хозяев
Фото: Unsplash Unsplash

Придя домой с покупкой, женщина положила рыбу в холодильник, намереваясь позже приготовить ее.

Когда она уже была готова приступить к готовке, выяснилось, что, не смотря на то, что карась более двух суток провел во льду, он оказался еще живым.

Синди и ее супруг заметили, что у карася шевелятся жабры. После обсуждений они приняли решение оставить рыбу в качестве своего питомца. Для того, чтобы продлить ей жизнь и помочь оклематься после тяжелых дней во льду, пара наполнила ванную водой и поселила карася в ней.

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Однако позже, когда стало ясно, что рыба в полном порядке и ей требуется постоянный "дом", Синди и ее муж нашли для карася, которому успели дать имя Лазарь, новую хозяйку.

Теперь Лазарь, купленный на ужин, живет в просторном пруду в окружении себе подобных. А Синди радуется, что после стольких ударов судьбы этой рыбе удалось выжить и обрести пристанище.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как американец поймал на рыбалке щуку-мутанта.

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