Муж сбежал через день после свадьбы с помощью пробки на дороге

В Индии мужчина сбежал от жены через день после того как они зарегистрировали брак. Об этом пишет The Times of India.

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По предварительной версии, мужчина столкнулся с угрозами любовница. Она говорила, что опубликует их фото и видео личного характера. Жених рассказал избраннице, что его шантажирует бывшая девушка, но та обещала, что ситуация не отразится на их отношениях. Через день после бракосочетания молодожены оказались в автомобильной пробке.

Мужчина покинул машину и пропал. Жена не смогла его догнать, поэтому она рассказала об инциденте близким. Родственники девушки продолжали поиски несколько недель, а затем сообщили в полицию, что человек исчез. Сбежавшего мужчину объявили в розыск.