Женщина нашла 180-килограммового аллигатора в своем бассейне

"Слава богу, я не открыла дверь и не выпустила своих собак. После этого я решила две вещи: у нас будет забор, и я буду выглядывать в окна, прежде чем выйти на улицу", — рассказала американка Линн Този, нашедшая в своем бассейне гигантскую рептилию.