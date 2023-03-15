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1 час назад

Женщина обнаружила 180-килограммового аллигатора в своем бассейне

Диана Товсепова

Американка из Стоун-Айленда (Флорида) была ошеломлена, когда обнаружила, что в ее бассейне отдыхает огромная рептилия.

Женщина нашла 180-килограммового аллигатора в своем бассейне
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

"Слава богу, я не открыла дверь и не выпустила своих собак. После этого я решила две вещи: у нас будет забор, и я буду выглядывать в окна, прежде чем выйти на улицу", — рассказала американка Линн Този, нашедшая в своем бассейне гигантскую рептилию.

Специалисты по отлову животных, которых вызвала напуганная женщина, обнаружили, что аллигатор весит 180 кг.

Крокодил был усыплен, а не перемещен. Такое правило действует во Флориде, потому что перемещенные аллигаторы обычно возвращаются на место, где их поймали.

При этом власти Флориды попросили местных жителей быть бдительными, потому как крокодилы из-за погодных условий сейчас могут приползать на территорию людей в поисках пищи.

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