Женщина нашла 180-килограммового аллигатора в своем бассейне

Американка из Стоун-Айленда (Флорида) была ошеломлена, когда обнаружила, что в ее бассейне отдыхает огромная рептилия.
"Слава богу, я не открыла дверь и не выпустила своих собак. После этого я решила две вещи: у нас будет забор, и я буду выглядывать в окна, прежде чем выйти на улицу", — рассказала американка Линн Този, нашедшая в своем бассейне гигантскую рептилию.
Специалисты по отлову животных, которых вызвала напуганная женщина, обнаружили, что аллигатор весит 180 кг.
Крокодил был усыплен, а не перемещен. Такое правило действует во Флориде, потому что перемещенные аллигаторы обычно возвращаются на место, где их поймали.
При этом власти Флориды попросили местных жителей быть бдительными, потому как крокодилы из-за погодных условий сейчас могут приползать на территорию людей в поисках пищи.
Ранее мы писали о том, что женщина обнаружила берлогу медведя во дворе своего дома.