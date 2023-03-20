Мужчина сделал ремонт на кухне и нашел бесценные рисунки возрастом 400 лет

Житель города Йорк, Великобритания, решил сделать ремонт на кухне и случайно обнаружил бесценные настенные рисунки национального значения возрастом около 400 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рабочие нашли в доме медицинского исследователя из Лидского университета Люка Бадворта изображения, датированные 1660-м годом — временами Английской гражданской войны. Изначально мастера заметили рисунки под кухонным шкафом. Владелец дома понял, что аналогичные изображения могут скрываться под деревянной панелью на другой стороне камина. Ранее он предполагал, что панель скрывает трубы.

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«Я был очень взволнован этой находкой. Я схватил инструменты и начал отрывать дерево. Сначала я подумал, что под ним старая викторианская газета, но вскоре увидел, что это настенная роспись», — пояснил Бадворт.

На рисунках оказались изображены сцены из книги 1635 года «Эмблемы», написанной поэтом Фрэнсисом Куорлсом. По данным организации Historic England, эти изображения имеют национальное значение и раскрывают историю старинной улицы. По словам экспертов, стены, на которых выполнены рисунки, могут быть старше самого здания, возведенного вокруг них.

«Я очень рад, что эти рисунки нашлись в моей квартире, но в то же время они являются обузой. Насколько я понял, финансирования не предусмотрено, а сохранение изображений стоит больших денег», — сказал британец.

Он отметил, что закрыл рисунки от прямых солнечных лучей, чтобы они не выцвели. «Мы распечатали копию этих рисунков в высоком разрешении и закрыли оригиналы», — пояснил Бадворт.

Он рассказал, что переехал в Йорк из города Уоррингтон, графство Чешир, так как его привлекла историческая значимость города. Бадворт надеется получить средства на сохранение рисунков и изучение истории региона.