Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
3 часа назад

Австралиец навлек на себя гнев жены, сделав тату с ее неудачной фотографией

Мира Маркина

28-летний житель Австралии, Джарред Гроув хотел развеселить жену новой татуировкой. Но реакция супруги оказалась противоположной, сообщает портал LADBible.

Австралиец навлек на себя гнев жены, сделав тату с ее лицом
Фото: UnsplashUnsplash

Австралиец для эскиза будущей татуировки выбрал снимок из семейного альбома. На нем была изображена его жена с гримасой на лице.

«Она самый забавный человек, которого я знаю, и это лицо [на фото] делает меня счастливым, потому что это просто она», — объяснил свой выбор Джарред.

Tiktok.com/@tegan.n.jarrie

Блогерша сделала татуировки на лице, чтобы быть похожей на кекс

Когда девушка увидела свеженькую татуировку, обиделась до слез. Парень признался, что ему пришлось утешать супругу. Некоторое время спустя Теган – так зовут возлюбленную Джарреда – смирилась с произошедшим и стала относиться к тату с юмором.

Ранее «Рамблер» писал, что нельзя делать 23 марта.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий