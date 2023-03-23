Австралиец навлек на себя гнев жены, сделав тату с ее лицом

28-летний житель Австралии, Джарред Гроув хотел развеселить жену новой татуировкой. Но реакция супруги оказалась противоположной, сообщает портал LADBible.
Австралиец для эскиза будущей татуировки выбрал снимок из семейного альбома. На нем была изображена его жена с гримасой на лице.
«Она самый забавный человек, которого я знаю, и это лицо [на фото] делает меня счастливым, потому что это просто она», — объяснил свой выбор Джарред.
Когда девушка увидела свеженькую татуировку, обиделась до слез. Парень признался, что ему пришлось утешать супругу. Некоторое время спустя Теган – так зовут возлюбленную Джарреда – смирилась с произошедшим и стала относиться к тату с юмором.
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