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52 минуты назад

Британец взял урну с прахом на прогулку по барам и потерял его

Мира Маркина

Стэн Блейд, 39-летний музыкант, приехал в родной город Саутенд-он-Си (Великобритания), чтобы навестить близких. Ему в голову пришла странная идея – взять на прогулку прах умершего за 12 лет до этого отца. О том, как день с родителем обернулся большими проблемами, рассказал таблоид The Mirror.

Британец взял урну с прахом на прогулку по барам и потерял ее
Фото: UnsplashUnsplash

Мачеха Стэна протестовала: ей не нравилась идея пасынка выгулять прах отца. Но проигнорировав возражения, британец забрал урну. Он планировал «сходить с отцом» на набережную, покататься на аттракционах и поесть мороженое.

«У него было отличное чувство юмора, поэтому я хотел сделать что-то, чтобы отдать ему дань памяти, так как давно не был в родном городе», — объяснил мужчина.

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Планы Стэна изменились, когда он встретил компанию старых друзей. И вместо прогулки, о которой музыкант хотел рассказать в TikTok, мужчина устроил себе и своему умершему компаньону тур по барам продолжительностью девять часов.

Пьяный британец потерял пакет с прахом отца. Но пропажу мужчина заметил уже после возвращения домой и то благодаря мачехе. Та была в ярости. Стэн попытался найти урну сам, но у него ничего не вышло.

В конце концов мужчина опубликовал в TIkTok объявление о поиске праха отца. Если этот шаг не поможет, Стэнли хочет подать заявление об исчезновении урны в полицию.

Ранее мы рассказывали, что увидел мужчина в состоянии клинической смерти.

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