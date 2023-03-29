Девушка из США пыталась повторить челлендж из TikTok, но показалась пользователям нелепой. На видео девушки обратило внимание издание LADBible.

Трюк заключался в том, что человек на турнике должен прокрутить ноги над головой. Однако его исполнение пошло не по плану и правая нога девушки застряла, она чуть не получила серьезную травму.

Ролик принадлежит спортсменке по имени Оливия Кормье. Во время тюрка она испугалась и попыталась выпутаться, и спустя несколько секунд у нее получилось это сделать. В итоге девушка не покалечила себя.

Видео посмотрели миллионы зрителей, и часть из них посочувствовали Оливии. Другие отметили, что несмотря на возможность травмы, видео показалось им смешным, так как девушка пыталась неловко выпутаться из неудобного положения.