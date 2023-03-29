Девушка из США пыталась повторить челлендж из TikTok, но показалась пользователям нелепой. На видео девушки обратило внимание издание LADBible.
Трюк заключался в том, что человек на турнике должен прокрутить ноги над головой. Однако его исполнение пошло не по плану и правая нога девушки застряла, она чуть не получила серьезную травму.
Ролик принадлежит спортсменке по имени Оливия Кормье. Во время тюрка она испугалась и попыталась выпутаться, и спустя несколько секунд у нее получилось это сделать. В итоге девушка не покалечила себя.
Видео посмотрели миллионы зрителей, и часть из них посочувствовали Оливии. Другие отметили, что несмотря на возможность травмы, видео показалось им смешным, так как девушка пыталась неловко выпутаться из неудобного положения.
Ранее сообщалось, что стюардессы выполнили трюк в салоне и поразили пользователей Сети.