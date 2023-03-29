Овчарка-наследница огромного состояния: правда или миф

Вести роскошную жизнь могут только богатые люди? Как бы не так. Сегодня «Рамблер» расскажет о немецкой овчарке, образу жизни которой могут позавидовать многие.

© Кадр из сериала "Миллионы Гюнтера"

Для начала стоит сказать, как вообще немецкая овчарка по кличке Гюнтер VI стала обладательницей огромного капитала. Этот пес – потомок Гюнтера III, который в 1992 году стал единственным наследником немецкой графини Карлотты Либенштайн. У женщины не было ни живых родственников, ни близких друзей, и она оставила любимому питомцу все свое состояние, которое в те годы составило 80 миллионов долларов. Затем состояние переходило к потомкам Гюнтера III. Как и у большинства наследников, у собак есть трастовый фонд Gunther Group , а также штат людей, которые управляют их семейным состоянием и делают инвестиции от их имени. Таким образом 80 миллионов долларов к январю 2022 года выросли до 500 миллионов.

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Тем не менее, часть денег тратится на уход за потомками первой овчарки-наследницы.

Жизнь Гюнтера VI отличается роскошью. Пес-счастливчик питается стейками, икрой и трюфелями. Воду он потребляет только бутилированную. Для прогулок у Гюнтера есть лимузин, для плавания – бассейн. А если требуется особый уход, овчарку везут в специальный спа-салон для животных. У Гюнтера есть дворецкий и личная горничная, а также служба безопасности. Он, как и его предки, спонсирует футбольные клубы, путешествует по миру первым классом и питается у лучших шеф-поваров.

Иногда пса развлекают посещением эксклюзивных аукционов. Так в связи с этим обстоятельством имя Гюнтера попало в новости в конце 2021 года, когда пес успешно «продал» свое поместье во Флориде, которое когда-то принадлежало иконе поп-музыки Мадонне.

Вот только все это – легенда, тиражируемая СМИ на протяжении 30 лет.

А придумал ее Маурицио Миан – наследник итальянской фармацевтической компании, который использовал историю о собаке-наследнице и ее потомках для продажи недвижимости, ухода от налогов и некоторых проектов.

Не существует никаких доказательств того, что графиня с таким именем когда-либо существовала. Она – лишь часть легенды. Об этом Миан рассказал итальянской газете в 1995 году. В других случаях Маурицио утверждал, что его признания о графине – это мистификация, а истории о собаках реальны.

Тем не менее легенда оказалась жива. Недавно на Netflix анонсировали документальный сериал «Миллионы Гюнтера», посвященный Гюнтеру и Маурицио Миану. Его создатели расскажут более подробно не только о мошенничествах Миана, но и странных проектах вроде создания утопического общества, в котором молодые люди живут в роскоши, подчиняясь собаке. При этом всех их поощряют к интимной близости друг с другом. Нужно ли отмечать, что за соседями Гюнтера велось круглосуточное видеонаблюдение…

Основываясь на лжи, что графиня хотела после самоубийства своего сына узнать больше о человеческом счастье, Миан пригласил группу исследователей. Они должны были изучить жизнь тех, кто живет в особняке, а также дать оценку их общению с Гюнтером.

Режиссер документального фильма Орельен Летуржи заявил журналистам New York Post, что, хотя Миан охотно участвовал в съемках, он был ненадежным источником и выдумывал что-то на пустом месте, например, что Гюнтера клонировали.