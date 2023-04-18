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Мужчина был уволен за демонстрацию своих интимных фото коллегам

Девушка под ником AllMeatandNoPotatoes поделилась на Reddit скандальной историей, связанной с ее коллегой по имени Дэвид. Девушка рассказала, что однажды, когда они разговаривали после работы, мужчина предложил ей посмотреть фотографии на своем телефоне. Несколько минут спустя, когда девушка взглянула на экран телефона, она увидела интимное фото.

Мужчину уволили за демонстрацию интимных фото коллегам
© unsplash.com

AllMeatandNoPotatoes была в шоке и решила пожаловаться начальству, после того как выяснила, что он демонстрировал свои интимные фотографии другим женщинам в их компании. Оказалось, что Бренда, 56-летняя коллега, которая работала вместе с ними, также видела подобное фото, но не придала этому особого значения. К счастью, девушка была решительной и достаточно мужественной, чтобы заявить о происшествии, и мужчину уволили.

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Позже оказалось, что Дэвид показывал свои интимные фотографии еще двум женщинам, но они не стали обращаться за помощью. Все это заставило автора поста подумать о том, как важно реагировать на такие ситуации и не игнорировать подобное поведение.

Ранее мы писали о том, что мужчина обнаружил в подвале своего нового дома неприятную находку.

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