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Отдыхающий американец напугал медведя, зашедшего в его двор

В США мужчина напугал медведя, который зашел на территорию американца, пока тот отдыхал на шезлонге, пишет Daily Mail. Внезапная встреча стала неожиданностью для двоих, но первым убежал хищник.

Отдыхающий американец напугал медведя, зашедшего в его двор
© Газета.Ru

Дэвид Оппенгеймер лежал во дворе своего дома, когда к нему внезапно подкрался медведь. Мужчина, читавший книгу на телефоне, краем глаза заметил животное и испугался, застыв в одной позе. Впрочем, хищник, видимо, и сам не ожидал, что встретит человека, поэтому тоже застыл на одном месте, а спустя несколько секунд бросился наутек.

«Медведь оказался прямо передо мной», — вспоминает Дэвид.

Американец добавил, что медведи часто появляются в его районе и отличаются миролюбивостью.

«Этот просто застал меня врасплох», — объяснил свою реакцию Оппенгеймер.

Сообщается, что мужчину побеспокоил черный медведь — это самая большая популяциях этих животных. Только в Северной Каролине, где и произошел инцидент, насчитывается около 23 тыс. особей.

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