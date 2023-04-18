Отдыхающий американец напугал медведя, зашедшего в его двор

В США мужчина напугал медведя, который зашел на территорию американца, пока тот отдыхал на шезлонге, пишет Daily Mail. Внезапная встреча стала неожиданностью для двоих, но первым убежал хищник.

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Дэвид Оппенгеймер лежал во дворе своего дома, когда к нему внезапно подкрался медведь. Мужчина, читавший книгу на телефоне, краем глаза заметил животное и испугался, застыв в одной позе. Впрочем, хищник, видимо, и сам не ожидал, что встретит человека, поэтому тоже застыл на одном месте, а спустя несколько секунд бросился наутек.

«Медведь оказался прямо передо мной», — вспоминает Дэвид.

Американец добавил, что медведи часто появляются в его районе и отличаются миролюбивостью.

«Этот просто застал меня врасплох», — объяснил свою реакцию Оппенгеймер.