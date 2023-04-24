Женщина придумала способ зарабатывать деньги на храпе возлюбленного

Пользовательница Мексики придумала способ зарабатывать деньги на храпе возлюбленного, заливая запись издаваемых им звуков на Spotify. Об этом она рассказала в своем аккаунте.

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26-летняя Ана Мальфер и ее 33-летний возлюбленный Луис начали жить вместе год назад. С тех пор женщина страдает от бессонных ночей из-за громкого храпа мужчины. Луис не мог поверить, что храпит невыносимо громко. Чтобы доказать, насколько его храп мешает ей спать, мексиканка стала записывать издаваемые им звуки на диктофон.

Когда парень услышал аудиозаписи, ему это показалось смешным, и они решили загрузить их на Spotify. Ана обратилась к своим друзьям-музыкантам, которые помогли ей опубликовать аудиозаписи на платформе.

С тех пор аккаунт под названием Snoring Machine набрал более 15,3 тысячи ежемесячных слушателей. Самая популярная композиция называется «Легкий храп». За это время женщина смогла заработать на храпе Луиса 32 доллара (2,6 тысячи рублей). В числе слушателей — жители Мексики, США и даже Японии.

Женщина опубликовала свою историю в TikTok, и многие пользователи стали интересоваться, как им сделать то же самое со своими храпящими партнерами.