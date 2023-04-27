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Женившийся на кукле мужчина заявил о болезни жены

27-летний Кристиан Монтенегро из Колумбии заявил, что его жена-кукла заболела, и ей потребовалась помощь медиков. Как сообщает Daily Mirror, причиной вызова скорой помощи стали головная боль и последовавший за ней обморок.

Женившийся на кукле мужчина заявил о болезни жены
© Lenta.ru

Мужчина, женившийся на тряпичной кукле, которую называет Натальей Ортиз, поделился в новом видео новостями о болезни жены. По его словам, недавно его жене резко стало плохо, и он вызвал врачей. Медики сообщили Монтенегро, что сделают все возможное для спасения Натальи. На опубликованном мужчиной в соцсетях видеозаписи, можно увидеть, как врачи проверяют жизненные показатели Натальи в машине скорой помощи.

Монтенегро начал отношения с куклой после долгих лет, проведенных без пары. Наталья и Кристиан вместе уже два года. Не так давно мужчина сделал предложение, а год назад они поженились. При этом у пары уже родилось трое детей-кукол. Кристиан регулярно выкладывает в сеть фото и видео их совместной жизни.

В настоящий момент неизвестно, действительно ли Монтенегро вызвал скорую помощь или видеозапись с реанимационными действиями в отношении куклы — это постановка.

Видео вызвало противоречивую реакцию общественности. Департамент здравоохранения Боготы сообщил, что проведет проверку в отношении парамедиков, которые, предположительно, пытались оказать медицинскую помощь тряпичной кукле.

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