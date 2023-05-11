$76.69-0.1384.15-0.76

Платье лопнуло на подружке невесты во время танца на свадьбе

Подружка невесты, продюсер и журналистка Хлои с никнеймом @chloyorkcity попала в неловкую ситуацию из-за неисправности гардероба на свадьбе. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Платье лопнуло на подружке невесты во время танца
© Lenta.ru

На размещенных кадрах женщина продемонстрировала, что надела на торжество бюджетное синее платье с длинными рукавами на резинках и глубоким V-образным декольте. Автор ролика отметила, что во время праздника ткань у нее на груди начала расходиться, после чего она скрепила ее булавкой.

Однако когда юзерша пошла танцевать, материал окончательно лопнул, обнажив грудь. По словам блогерши, вначале она испугалась реакции гостей, но затем с юмором восприняла сложившуюся ситуацию.

Ранее блогерша Эбби Шервуд из Новой Зеландии рассказала о самом неловком случае во время своей тренировки в легинсах. Девушка заявила, что выполняла в спортзале упражнения для спины, когда почувствовала прохладу в нижней части ягодиц. Впоследствии Шервуд заметила неисправность своего гардероба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий