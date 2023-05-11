Платье лопнуло на подружке невесты во время танца

Подружка невесты, продюсер и журналистка Хлои с никнеймом @chloyorkcity попала в неловкую ситуацию из-за неисправности гардероба на свадьбе. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

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На размещенных кадрах женщина продемонстрировала, что надела на торжество бюджетное синее платье с длинными рукавами на резинках и глубоким V-образным декольте. Автор ролика отметила, что во время праздника ткань у нее на груди начала расходиться, после чего она скрепила ее булавкой.

Однако когда юзерша пошла танцевать, материал окончательно лопнул, обнажив грудь. По словам блогерши, вначале она испугалась реакции гостей, но затем с юмором восприняла сложившуюся ситуацию.