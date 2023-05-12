$75.88-0.8182.89-1.26

Daily Mail: Аллигатор выполз из моря и напугал отдыхающих

Отдых туристов на пляже острова Дофин (штат Алабама, США) был прерван из-за внезапного появления аллигатора. Видеоролик, записанный на месте происшествия, опубликовало издание Daily Mail.

Автором видео стал очевидец Мэтт Харвилл. Он проводил время на берегу моря со своей девушкой, как вдруг из-за волн показалось туловище огромной рептилии. Мэтт быстро включил камеру на телефоне и стал снимать аллигатора.

«Я знал, что если не сниму это, никто никогда мне не поверит», — признался путешественник.

Двухметровый крокодил напугал людей в сельском туалете

Мужчина отметил, что аллигатор показался ему очень любопытным.

Ранее мы рассказывали, как слониха отбила слоненка у крокодила и попала на видео.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий