Отдых туристов на пляже острова Дофин (штат Алабама, США) был прерван из-за внезапного появления аллигатора. Видеоролик, записанный на месте происшествия, опубликовало издание Daily Mail.

Автором видео стал очевидец Мэтт Харвилл. Он проводил время на берегу моря со своей девушкой, как вдруг из-за волн показалось туловище огромной рептилии. Мэтт быстро включил камеру на телефоне и стал снимать аллигатора.

«Я знал, что если не сниму это, никто никогда мне не поверит», — признался путешественник.

Мужчина отметил, что аллигатор показался ему очень любопытным.