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Как художник превратил свой дом в гигантскую раскраску: видео

Английский художник Сэм Кокс, известный как мистер Дудл, решил превратить свой дом в произведение искусства. На протяжении двух лет он ежедневно наносил абстрактные рисунки на стены своего дома.

Блогер @Sasha_uryasova рассказала, что художнику для воплощения его детской мечты понадобилось 400 баллончиков черной краски, 900 литров белой эмульсии и более 2000 черных ручек. Кроме стен узорами в его доме покрыта даже бытовая техника и постельное белье.

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Подробнее о том, как художнику удалось разрисовать весь свой дом, смотрите в видео.

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