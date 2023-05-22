Мужчина попытался украсть чужую еду из-за долгого ожидания заказа

В США мужчина разгромил ресторан, потому что ему слишком долго готовили еду, пишет Complex.

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Как рассказали сотрудники фастфуда, сначала мужчина спокойно ждал свой заказ, но потом резко пришел в ярость и попытался отобрать еду, предназначенную для других людей. Видя это, кассирша выкинула чужой заказ в мусорное ведро, что еще больше разозлило посетителя.

«Он пытался украсть чужой заказ, поэтому я выбросила еду в мусорное ведро. После этого он разозлился», — вспоминает женщина.

Посетитель начал швырять в сотрудников пластиковые контейнеры, диспенсер для салфеток, кассовый аппарат и многое другое. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина скрылся с места преступления и находится в розыске.