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Американец разгромил ресторан и попытался украсть чужую еду из-за долгого ожидания заказа

В США мужчина разгромил ресторан, потому что ему слишком долго готовили еду, пишет Complex.

Мужчина попытался украсть чужую еду из-за долгого ожидания заказа
© Газета.Ru

Как рассказали сотрудники фастфуда, сначала мужчина спокойно ждал свой заказ, но потом резко пришел в ярость и попытался отобрать еду, предназначенную для других людей. Видя это, кассирша выкинула чужой заказ в мусорное ведро, что еще больше разозлило посетителя.

«Он пытался украсть чужой заказ, поэтому я выбросила еду в мусорное ведро. После этого он разозлился», — вспоминает женщина.

Посетитель начал швырять в сотрудников пластиковые контейнеры, диспенсер для салфеток, кассовый аппарат и многое другое. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина скрылся с места преступления и находится в розыске.

«Здоровье и безопасность наших сотрудников являются нашим главным приоритетом, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями, чтобы обеспечить справедливое наказание для тех, кто не относится к нашим работникам с должным уважением», — говорится в заявлении ресторана.

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