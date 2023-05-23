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В Австралии менеджер бара нашел в ящике стола спящего питона

В австралийском городе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, менеджер бара обнаружил в в ящике своего стола спящего питона. Об этом сообщает UPI.

Как только мужчина обнаружил рептилию, он обратился к ловцам змей.

Как себя вести при встрече со змеей

Специалист Стюарт Маккензи, который приехал на вызов, осторожно взял змею и поместил ее в мешок, а затем отнес в лесистую местность и выпустил на волю.

Змеелов предположил, что питон провел в ящике весь день, пока сотрудники работали в офисе.

Ранее ядовитая змея поселилась в кровати в Австралии.

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