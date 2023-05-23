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В Уфе восстановят памятник клещу Валере, который украли школьники

Памятник клещу Валере, который украли уфимские школьники, восстановят в течение двух-трех недель. Об этом "Газете.ру" рассказал его автор — Олег Чегодаев.

По словам Чегодаева, он считает похитителей памятника "пока глупыми детьми". Он не обращался в полицию, поскольку известно, куда пропала его работа:

"Никакого наказания мы для них не намерены добиваться. Совесть есть — вернут на место. Нет, ну не наше это дело — воспитывать".

Накануне в Сети появилось видео, на котором видно, как молодой человек и девушка с лентами «Выпускник» украли памятник клещу Валере с постамента. Эта работа Олега Чегодаева считалась самой маленькой достопримечательностью Уфы, была изготовлена из серебра 925 пробы и напоминала о важности вакцинации от энцефалита. Памятник простоял 1000 дней.

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