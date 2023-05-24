Рой из 1000 пчел-убийц напал на мужчину из США

60-летний житель Аризоны Джон Фишер, потерявший одну ногу из-за инфекции около восьми лет назад, находился в своей инвалидной коляске рядом со своей собакой.

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Вдруг к нему подлетело что-то, что он принял за муху, отмахнувшись. В следующий момент целый рой пчел напал на мужчину, Фишер пытался уйти но опрокинулся вместе с коляской.

«Я какое-то время полз, пытаясь уйти подальше от того места, где они были, но они, конечно же, просто преследовали меня», — сказал он.

К нему на помощь прибыли пожарные, но и они убежали от роя пчел. Через несколько мгновений они вернулись и облили Фишера из шланга.

Его доставили в больницу, где, по словам Фишера, врачи сказали ему, что «пчелы-убийцы» ужалили его более 250 раз. При этом собаку Фишера ужалили 50 раз, поэтому его также пришлось отправить в ветеринарную клинику.

Позже, когда он вытряхивал свою одежду, из нее высыпали десятки пчел. Одна была еще жив, но Фишер переехал ее инвалидной коляской.

У мужчины остались укусы на руках, глазах, рту, ушах, ногах и спине.