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Парень сфотографировал ночную улицу и заметил на снимке странную фигуру

Парень под ником lovewilltearsusapart рассказал на Reddit, что заметил на сделанном поздно ночью фото странную деталь. Опубликованный им снимок стал популярным и собрал множество комментариев, в которых пользователи поделились догадками о том, чем можно объяснить ее появление.

Парень заметил на сделанном ночью снимке странную фигуру
© Unsplash

Фотография была сделана из окна: на ней видны заснеженные улицы, горящие фонари, деревья и уходящие вдаль дома. Если приглядеться к снимку, то на дороге также можно заметить фигуру человека на четвереньках.

«Я заметил нечто странное на фото, которое сделал прошлой зимой примерно в три часа ночи. Думаю, это мужчина, ползущий посередине дороги в тумане», — написал автор снимка.

Lenta.ru

В комментариях некоторые пользователи пошутили, что загадочная фигура напоминает им персонажа книг и фильмов «Властелин колец» Голлума. «Срочные новости: в кадр попал мужчина, который пытался не поскользнуться на льду», «Вероятно, он упал и пытался подняться», «Он просто пьяный», — предположили другие комментаторы. Некоторые также заявили, что эта деталь на снимке кажется им зловещей. Некоторые же решили, что изображение было отфотошоплено.

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