Парень заметил на сделанном ночью снимке странную фигуру

Парень под ником lovewilltearsusapart рассказал на Reddit, что заметил на сделанном поздно ночью фото странную деталь. Опубликованный им снимок стал популярным и собрал множество комментариев, в которых пользователи поделились догадками о том, чем можно объяснить ее появление.

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Фотография была сделана из окна: на ней видны заснеженные улицы, горящие фонари, деревья и уходящие вдаль дома. Если приглядеться к снимку, то на дороге также можно заметить фигуру человека на четвереньках.

«Я заметил нечто странное на фото, которое сделал прошлой зимой примерно в три часа ночи. Думаю, это мужчина, ползущий посередине дороги в тумане», — написал автор снимка.

Lenta.ru