Мужчина нашел испуганную игуану прямо в унитазе

Мужчина, услышавший «плеск» из своей ванной, пришел в ужас, обнаружив в своем унитазе игуану .

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58-летний Джон Риддл находился в своем доме во Флориде, когда услышал в своей ванной комнате плеск и отправился проверить, все ли там в порядке.

Однако, взглянув в унитаз, Джон испытал шок. По его словам, он увидел испуганную игуану, смотрящую на него.

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Он попытался использовать сеть для бассейна, чтобы выловить игуану из унитаза, но ему так и не удалось поймать рептилию. Вместо этого, он решил руками попытаться вытащить животное за хвост из унитаза.

В конце концов он набрался смелости, и попытался схватить ее.

«Пока я набирался смелости, чтобы попытаться схватить его, игуана полностью ушла в унитаз, в трубу, я ее не видел», — сказал он.

Тогда он ненадолго отошел, чтобы вызвать специалистов, но когда вернулся в ванную, заметил, что животное самостоятельно выползло из унитаза.

Ридл рассказал местным СМИ, что игуан он видел и раньше:

«Я привык к ним, но я просто не привык к ним в моем унитазе».