Американский фотограф Марк Губин решил пошутить над пассажирами, прилетающими в город Милуоки штата Висконсин.

Он нарисовал гигантскую надпись «Добро пожаловать в Кливленд» на крыше своей студии, расположенной недалеко от аэропорта. К слову, Кливленд находится в 700 километрах от Милуоки, поэтому когда во время посадки пассажиры видели эту надпись, они начинали переживать и уточняли маршрут у бортпроводников.

Надпись появилась в 1978 году, и по сей день фотограф ежегодно обновляет ее вручную с помощью белой краски и валика. С момента появления надписи, она стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей города Милуоки. Об этой истории рассказала блогер @Olya_lolyaa на своей странице в TikTok.